Депардье утратил желание быть французом

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31.08.2020, 5:48, Новости дня

Актер Жерар Депардье сообщил парижской полиции, что больше не хочет быть французом, пишут СМИ.

Он сказал, что предпочитает Россию и ее президента Владимира Путина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Point.

Напомним, парижская полиция составила протокол на Депардье за вождение в состоянии алкогольного опьянения, запретив ему продолжать поездку на скутере.



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