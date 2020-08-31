Депардье утратил желание быть французом
31.08.2020, 5:48, Новости дня
Актер Жерар Депардье сообщил парижской полиции, что больше не хочет быть французом, пишут СМИ.
Он сказал, что предпочитает Россию и ее президента Владимира Путина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Point.
Напомним, парижская полиция составила протокол на Депардье за вождение в состоянии алкогольного опьянения, запретив ему продолжать поездку на скутере.
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