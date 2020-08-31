Депардье утратил желание быть французом

31.08.2020, 5:48, Новости дня

Актер Жерар Депардье сообщил парижской полиции, что больше не хочет быть французом, пишут СМИ.

Он сказал, что предпочитает Россию и ее президента Владимира Путина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Point.

Напомним, парижская полиция составила протокол на Депардье за вождение в состоянии алкогольного опьянения, запретив ему продолжать поездку на скутере.