На Тайване воздушный змей поднял на 10-метровую высоту трехлетнего ребенка. Видео
31.08.2020, 4:50, Новости дня
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Видео: Euronews по-русски / YouTube
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31.08.2020, 4:50, Новости дня
видео
Видео: Euronews по-русски / YouTube
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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