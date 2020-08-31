Илон Маск показал первые результаты стартапа Neuralink

31.08.2020, 3:30, Новости дня

Как и было обещано, Илон Маск продемонстрировал результаты работы в рамках стартапа Neuralink. Здесь основной задачей является связать цифровые технологии с мозгом живого существа.

Публике показали свинью с имплантированным в головной мозг чипом. Животное свободно двигалось, что-то нюхало, и вся его мозговая деятельность отображалась на приборах.

В дальнейшем такие же имплантаты могут вживлять людям, сообщил основатель компании SpaceX. В результате можно значительно облегчить жизнь тех, кто из-за физических проблем лишен полной дееспособности. Впрочем, применение цифровых технологий для улучшения показателей живого организма открывает практически неограниченные возможности. Пока трудно понять, к чему нас могут привести такие технологии, отмечают эксперты.