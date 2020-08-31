В Москве избили оппозиционера Егора Жукова

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31.08.2020, 3:29, Новости дня

30 августа в Москве избили бывшего фигуранта “московского дела”, оппозиционного политика и радиоведущего Егора Жукова. Об этом проинформировал Telegram-канал “Команда Жукова”.

“На Егора Жукова напали и избили возле дома”, – говорится в сообщении.

В нем также размещена фотография побитого оппозиционера. По этическим соображениям мы ее не показываем.

Пресс-секретарь “Команды Жукова” Стас Топорков поделился подробностями инцидента.

“По словам очевидцев, на него напали двое титушек, которые впоследствии скрылись на самокатах. Сейчас Егор находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи. Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем”, – сказано в посте.

Егор Жуков известен тем, что 1 августа 2019 года был арестован и обвинен в беспорядках во время несанкционированного митинга в Москве. 6 декабря суд приговорил его к трехлетнему испытательному сроку.

В августе 2020 года Жуков сообщил, что за оппозиционную деятельность его отчислили из магистратуры Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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