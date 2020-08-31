Машина въехала в группу празднующих победу оппозиции в Черногории

31.08.2020, 3:08, Новости дня

В городе Никшич автомобиль въехал в группу людей, которая праздновала победу оппозиции на выборах в парламент Черногории, пишут СМИ.

В «группу, которая отмечала победу оппозиции», въехал автомобиль BMW. Несколько человек «пострадали, причем один мужчина – тяжело», передает РИА «Новости» со ссылкой на Vijesti.

Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и «падении режима» Мило Джукановича. Сам Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов.