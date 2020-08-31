 

Военные нашли в Белоруссии тайники оппозиции

31.08.2020, 2:48, Новости дня

В последние недели белорусские военные находили тайники с «прутами и кольями», сообщил начальник главного управления идеологической работы минобороны Белоруссии Леонид Касинский.

Военные находили тайники, когда выполняли «задачи по обеспечению безопасности». Обнаружены тайники «с заготовленными прутами, заостренными кольями», на крышах домов находили «мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости», сказал Касинский.

«Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

Напомним, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время выступления по видеосвязи перед Европарламентом назвала протесты в Белоруссии «мирной революцией».



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