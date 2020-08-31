ПФР рассказал о дополнительной единовременной выплате пенсионерам
31.08.2020, 1:48, Новости дня
Некоторые пенсионеры будут получать дополнительную единовременную выплату к пенсии, сообщил Пенсионный фонд России.
Программа материальной поддержки позволит переводить пенсионерам индексируемую единовременную выплату. Ее размер будет индивидуальным, но в среднем в 2020 году составит 2129 рублей. При определении размера выплат будет учитываться трудовой стаж и региональная специфика, пишет Ura.ru со ссылкой на «Экономику сегодня»
Получить дополнительную единовременную выплату смогут граждане России, пенсионные накопления которых составляют как минимум 5% от суммы страховой пенсии. Некоторым прибавку выплатят в повышенном размере.
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