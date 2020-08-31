ПФР рассказал о дополнительной единовременной выплате пенсионерам

31.08.2020, 1:48, Новости дня

Некоторые пенсионеры будут получать дополнительную единовременную выплату к пенсии, сообщил Пенсионный фонд России.

Программа материальной поддержки позволит переводить пенсионерам индексируемую единовременную выплату. Ее размер будет индивидуальным, но в среднем в 2020 году составит 2129 рублей. При определении размера выплат будет учитываться трудовой стаж и региональная специфика, пишет Ura.ru со ссылкой на «Экономику сегодня»

Получить дополнительную единовременную выплату смогут граждане России, пенсионные накопления которых составляют как минимум 5% от суммы страховой пенсии. Некоторым прибавку выплатят в повышенном размере.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как пенсия рассчитывается и как ее увеличить.