Протесты в Беларуси. Тысячи человек подошли к резиденции Лукашенко

30.08.2020, 18:11, Новости дня

Протестующие в Минске во время марша за мир и независимость в воскресенье, 30 августа, отправились к резиденции действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает белорусский портал TUT.BY.

Люди у Дворца независимости скандировали: “Нам не платят!”, “Вас ждет трибунал!”, “Нас большинство!”, “Выйди посчитай”, “Мы подарим Лукашенко самый лучший автозак”.

Собравшиеся зажгли фонарики телефонов и свечки и кричали: “Саша, задувай!”

По информации портала, люди принесли игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы, они все это сложили на асфальте. Ко Дворцу независимости стянули внутренние войска, ОМОН, а также автозаки и военную технику, в том числе водометы.

Газета “Наша Ніва” пишет, что среди “подарков” для Лукашенко были черный гроб с венками и картонный таракан.

“Радыё Свабода” сообщала, что к резиденции Лукашенко в Минске направили колонну военной техники. Отмечается, что видео могли снять и раньше, но колонна митингующих уже стояла перед домом.

Журналисты TUT.BY уточнили, что минимум 10 единиц тяжелой боевой техники, предположительно БТР-80, стянули к Дворцу независимости. На сайте министерства обороны сказано, что БТР-80 предназначен для “транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника”.

Сегодня митинг в Минске и по всей Беларуси начался в 14.00. Организаторы митингов предлагали митингующим брать с собой цветы и креативные рукотворные подарки для Лукашенко, у которого 30 августа – день рождения.

С утра в столицу силовики уже стянули военную технику. Уже начались первые стычки силовиков и протестующих.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.