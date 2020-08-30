В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
30.08.2020, 23:08, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.
У них подтвердили пневмонию, передает ТАСС.
Всего в столице умер 4821 вирус-положительный пациент.
Накануне сообщалось об 11 скончавшихся пациентах.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что окончательно победить ситуацию с распространением коронавируса можно в течение полугода.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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