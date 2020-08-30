Директор Национальной разведки поддержал запрет брифингов по безопасности выборов

30.08.2020, 22:00, Новости дня

Глава Национальной разведки Джон Рэтклифф в воскресенье поддержал решение президента прекратить очные брифинги в Конгрессе по вопросам безопасности выборов. В свою очередь, демократы заявили, что этот шаг будет тормозить распространение критически важной информации о зарубежном вмешательстве на выборах, и предупредили, что могут затребовать дачу показаний повесткой.

Джон Рэтклифф, новый директор Национальной разведки и близкий союзник Трампа, обвинил законодателей в утечке секретной информации с брифинга 31 июля для продвижения, по его словам, ложных интерпретаций в политических целях.

«Несколько членов Конгресса обратились к ряду изданий и слили секретную информацию, опять же, в политических целях, чтобы создать нарратив, который просто не соответствует действительности, – что Россия каким-то образом представляет более значительную угрозу безопасности, чем Китай», – заявил Рэтклифф телеканалу Fox News.

Рэтклифф – бывший законодатель, выступавший в защиту Трампа во время расследования Конгрессом попыток России повлиять на выборы в США в 2016 году.

Законодатели-демократы обвинили Рэтклиффа в попытке помешать им расспрашивать сотрудников разведки.

«В письменном отчете вы может указать вещи, которые не являются правдой, и вас нельзя расспросить по этому поводу», – заявил глава комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN.

«Когда вы можете спрятаться за документами или удерживать документы и не отвечать на вопросы по этому поводу, это позволяет вам скрывать правду. В данном случае сокрытие правды – это сокрытие того факта, что русские вновь вмешиваются, чтобы помочь президенту добиться переизбрания», – добавил он.

Шифф отрицал утечку секретной информации с июльского брифинга.

«Я этого не делал, мои сотрудники этого не делали. Не могу говорить за всех членов комитета, среди которых много республиканцев», – заявил он.

Разведывательное сообщество предупредило, что Россия пытается «очернить» оппонента Трампа на выборах, демократа Джо Байдена, а Иран и Китай пытаются распространять дезинформацию. Шифф пообещал «заставить» разведсообщество передать в Конгресс информацию об угрозах, в том числе с помощью повесток.

Бывший кандидат в президенты сенатор-демократ Эми Клобушар, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС, заявила, что Рэтклифф принял «возмутительное» решение, в то время как несколько иностранных правительств пытаются «вторгнуться» в выборы 3 ноября, и назвала «безумием» возможное развитие событий, когда Палата представителей будет вынуждена вызвать его повесткой.

Тем временем сенатор-республиканец Рон Джонсон, председатель комитета Сената по внутренней безопасности, пртзвал не преувеличивать значения решения Рэтклиффа, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN. По его словам, реакция демократов была «непропорционально раздута».