 

Полиция Парижа конфисковала скутер у Депардье за вождение в нетрезвом состоянии

30.08.2020, 21:08, Новости дня

Парижская полиция составила протокол на известного французского актера Жерара Депардье за вождение в состоянии алкогольного опьянения, запретив ему продолжать поездку на скутере, сообщил в воскресенье журнал «Пуэн».

Стражи порядка решили проверить Депардье после того, как заметили, что он заехал за стоп-линию, остановившись на красный сигнал светофора, передает ТАСС.

После этого по требованию патрульных он припарковался напротив комиссариата полиции. Правоохранители заметили признаки опьянения, предложили ему сдать экспресс-тест на алкоголь, который дал положительный результат, то есть превышение 0,25 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Тогда актер признался, что выпил перед дорогой пару бокалов пива.

Как отмечает издание, полицейские узнали Депардье, когда он снял шлем, и доложили начальству о произошедшем. На место прибыл комиссар роты обеспечения безопасности и вмешательства (CSI) городской полиции, который убеждал стражей порядка не составлять протокол на актера.

При этом правоохранители поступили согласно закону, протокол был составлен.

Стражи порядка запретили Депардье продолжать поездку за рулем скутера, в результате из комиссариата его забирали знакомые.

В августе 2018 года Депардье стал фигурантом дела о домогательствах. Жалобу на него подала 22-летняя французская актриса, которая утверждала, что основанием для жалобы стали события 6 и 13 августа в квартире актера.

Депардье не признал вины, в ноябре он дал показания полиции.

В июне 2019 парижская прокуратура закрыла дело в отношении актера Жерара Депардье о сексуальных домогательствах и изнасиловании актрисы.



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