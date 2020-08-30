Госсекретарь Помпео побеседовал по телефону с президентом Украины Зеленским

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30.08.2020, 19:20, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским поздравил народ Украины с Днем независимости, который отмечался 24 августа, и подчеркнул, что США будут и дальше поддерживать украинский народ в целях установления верховенства закона, стимулирования экономического роста, привлечения иностранных инвестиций и искоренения коррупции.

Одновременно госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с «неблаговидными» инвестициями Китая в Украине, в том числе попытками приобрести предприятие «Мотор Сич», занимающееся производством двигателей.

Владимир Зеленский (архивное фото)

Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу представителем Госдепартамента Морган Ортагус.

Ортагус сообщила, что Помпео и Зеленский также обсудили ситуацию в Беларуси, усилия Украины по борьбе с COVID-19, дипломатическое урегулирование ситуации с российской агрессией на востоке Украины, а также восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму.



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