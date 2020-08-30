 

ЦИК объявил дату начала предвыборной кампании в Украине

30.08.2020, 19:12, Новости дня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 30 августа объявила 5 сентября началом избирательной кампании на местных выборах в Украине, сообщила пресс-служба ЦИК.

Решение ЦИК принято в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Украины, отметили в пресс-службе.

В сообщении ЦИК уточняется, что принято во внимание постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года “О назначении очередных местных выборов в 2020 году”, постановления ЦИК от 8 августа 2020 года №160 “О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года”, №161 “О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года” и от 14 августа 2020 года №176 “О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года.

Местные выборы в Украине в этом году назначены на 25 октября. Выборы состоятся по всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Одновременно с местными выборами должны состояться довыборы в парламент в округе №208 в Черниговской области. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.

Местные выборы обойдутся госбюджету в 2,25 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Эксперт назвал атаку США на TikTok способным убить интернет прецедентом

21.07 / Экономика: Россиян охватила золотая лихорадка

03.08 / Десантник рассказал детали конфликта с бойцами Росгвардии в Москве

13.08 / Глава УВД Гродненской области извинился перед заводчанами за действия силовиков

08.07 / Венесуэла заявила о ликвидации американского самолета

09.07 / Мэра Сеула нашли мертвым

15.08 / На Украине решили инсценировать нападение «страны агрессора»

07.08 / В Уфе столкнулись два поезда

26.07 / Генетически нервные клетки запрограммированы на долгую жизнь

03.08 / SRF – «ковидиоты» — немецкие власти осудили протест против коронавируса в Берлине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска