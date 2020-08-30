Участники акции протеста в Минске напали на автомобиль милиции

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30.08.2020, 18:08, Новости дня

Участники акции протеста в воскресенье напали на милицейский автомобиль в центре белорусской столицы на площади Независимости и повредили его, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«30 августа около 14.40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий», – говорится в сообщении на Telegram-канале представителя МИД республики.

Уточняется, что с помощью подручных предметов люди разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. На данный момент три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД Минска.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в центре Минска проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов. В ходе митинга белорусская милиция перекрыла подходы на минские центральные площади. Также закрыты выходы из центральных станций метро.

Сообщалось, что в центре Минска в воскресенье были задержаны 125 человек.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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