В Черногории проходят парламентские выборы

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30.08.2020, 18:00, Новости дня

В Черногории в воскресенье проходят парламентские выборы, где избиратели определяют, должна ли страна идти по пути к членству в ЕС, который представляет правящая прозападная партия, или сблизиться с Сербией и Россией, за что выступает коалиция оппозиционных групп.

Выборы проходят на фоне споров о законе об имуществе религиозных организаций, против которого выступает влиятельная Сербская православная церковь.

Церковь утверждает, что закон позволяет властям Черногории конфисковать ее имущество с целью создать отдельную черногорскую церковь. Правительство отвергает эти заявления.

Главный просербский и пророссийский оппозиционный альянс «За будущее Черногории» поддерживает церковь.

Опросы предсказывают, что Демократическая партия социалистов Черногории (ДПС), возглавляемая президентом Мило Джукановичем – убежденным союзником Запада, который находится у власти около 30 лет, – выйдет на первое место, но, возможно, не получит достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

При ДПС и Джукановиче Черногория порвала с Сербией и Россией, чтобы вступить в НАТО в 2017 году, после объявления независимости от Сербии в 2006 году.

Внутри страны ДПС и Джуканович столкнулись с обвинениями в авторитарном правлении, а также в масштабной коррупции и связях с преступным миром.

Около 540 тысяч черногорцев обладают правом голоса на выборах в 81-местную cкупщину (парламент).



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