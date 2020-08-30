США поздравили народ Кыргызстана с Днем независимости

30.08.2020, 18:00, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео направил поздравления народу Кыргызстана по случаю Дня независимости, который отмечается в понедельник.

«От имени правительства Соединенных Штатов и американского народа я обращаюсь с наилучшими пожеланиями к народу Кыргызской Республики, в то время как вы отмечаете 29-ю годовщину вашей независимости», – говорится в поздравлении Помпео.

«Соединенные Штаты ценят Кыргызскую Республику как партнера в достижении наших общих целей в регионе. С момента вашей независимости мы поддерживали усилия Кыргызской Республики по развитию ее экономики и построению динамического гражданского общества, выделив в виде помощи более двух миллиардов долларов», – заявил глава американской дипломатии.

Помпео отметил, что оказание помощи продолжилось во время нынешней глобальной пандемии. США выделили Кыргызстану помощь в связи с COVID-19 в размере более четырех миллионов долларов.

«Мы по-прежнему твердо намерены поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Кыргызской Республики», – заявил госсекретарь, отметив, что США рассчитывают на углубление двустороннего сотрудничество в ближайшем году.