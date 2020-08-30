 

США поздравили народ Кыргызстана с Днем независимости

30.08.2020, 18:00, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео направил поздравления народу Кыргызстана по случаю Дня независимости, который отмечается в понедельник.

«От имени правительства Соединенных Штатов и американского народа я обращаюсь с наилучшими пожеланиями к народу Кыргызской Республики, в то время как вы отмечаете 29-ю годовщину вашей независимости», – говорится в поздравлении Помпео.

«Соединенные Штаты ценят Кыргызскую Республику как партнера в достижении наших общих целей в регионе. С момента вашей независимости мы поддерживали усилия Кыргызской Республики по развитию ее экономики и построению динамического гражданского общества, выделив в виде помощи более двух миллиардов долларов», – заявил глава американской дипломатии.

Помпео отметил, что оказание помощи продолжилось во время нынешней глобальной пандемии. США выделили Кыргызстану помощь в связи с COVID-19 в размере более четырех миллионов долларов.

«Мы по-прежнему твердо намерены поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Кыргызской Республики», – заявил госсекретарь, отметив, что США рассчитывают на углубление двустороннего сотрудничество в ближайшем году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Минобороны анонсировало массированный ракетный удар из «Искандеров»

13.07 / Die Welt – ради ресурсов Средиземного моря Турция готова даже воевать

26.06 / В Германии призвали ужесточить позицию против санкций по «Северному потоку – 2»

01.08 / Fitch понизило прогноз кредитного рейтинга США

23.07 / Астроном: Пролетающую мимо Земли раз в 7 тыс. лет комету лучше всего наблюдать этой ночью

11.08 / СМИ Белоруссии показали задержанных за «беспорядки» россиян

29.07 / Суд приговорил экс-главу РАО по делу о мошенничестве на 780 млн рублей

06.07 / Крайне правые группы в Facebook атакуют движение «Black Lives Matter»

27.07 / В День ВМФ Путин пообещал оснастить флот сверхзвуковыми ракетами

20.08 / Байден: США должны потребовать от России невмешательства в Белaруси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска