 

Посольство США призвало Россию прекратить посягать на основные свободы в Крыму

30.08.2020, 17:55, Новости дня

Посольство США в Украине призвал Россию прекратить посягательства на основные свободы в аннексированном Крыму. Такое заявление дипломаты опубликовали в Twitter 30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений.

В посольстве призвали власти России освободить незаконно заключенных украинцев и прекратить призывать крымчан в российскую армию.

“В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан к российским вооруженных сил”, – говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Украины 30 августа в своем заявлении также призвало мировое сообщество обратить внимание на факты исчезновения и похищения людей на территории аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса.

После аннексии Крыма Россией 16 марта 2014 года, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.

По информации заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар (по данным переписи населения, которую в Украине проводили в 2001 году, в Крыму проживало 243,4 тыс. крымских татар). 

По данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, в списке граждан, которых Украина надеется вернуть в ходе обмена с Россией удерживаемыми лицами значатся 86 крымских политузников.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР”. Это произошло у КПВВ “Майорское” в Донецкой области вскоре после встречи “Нормандской четверки” в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.

В интервью турецкому телеканалу TPT, обнародованному 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена.

 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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