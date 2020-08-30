Киев назвал условие для достижения мира в Донбассе

30.08.2020, 16:09, Новости дня

Выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе, сообщил замглавы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин.

«Я целиком разделяю позицию председателя нашей делегации Леонида Кравчука, что без доброй воли и разумных уступок ни одна, ни другая сторона мира не добьется», – сообщил Фокин в интервью изданию «Страна».

По его мнению, компромиссный вариант, который станет шагом к мирной жизни в регионе, заключается как раз в предоставлении особого статуса Донбассу.

Вместе с тем, по его словам, против такого сценария выступает мощная и финансово обеспеченная группировка сил, ориентированная на войну.

«Донбасс по существу разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены, назревает экологическая катастрофа. <…> Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены. Нужно немедля организовывать работы по их очистке, иначе вода, предоставленная сама себе, заполнит все местные реки и озера, войдет в Азовское и Черное море», – добавил Фокин.

Ранее посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко заявил, что в случае провала Минских соглашений Киев мог бы временно отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом в пользу сохранения «западного вектора».

В июле вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.