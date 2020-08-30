 

Более 40 человек эвакуировали из-за пожара в самарском спорткомплексе

30.08.2020, 16:08, Новости дня

Из-за возгорания в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Маяк» в Промышленном районе Самары эвакуировали 41 человека, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Установлено, что на первом этаже в помещении раздевалки происходило горение обшивки стен и потолка на площади 15 квадратных метров. В 15.12 (14.12 мск) пожар ликвидирован, дан отбой повышенному рангу вызова. В результате пожара погибших и пострадавших нет, до прибытия подразделений из здания самостоятельно эвакуировался 41 человек», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что сигнал о задымлении поступил в МЧС в 14.52 (13.52 мск), после чего на место по второму повышенному рангу вызова отправились пожарно-спасательные подразделения.

Ранее в апарт-отеле «Ханой – Москва» произошел пожар, ранг сложности повышенный – второй. Загорание произошло на третьем этаже, было эвакуировано около 200 человек, площадь пожара составила 20 кв.



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