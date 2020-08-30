Le Figaro – за год до ухода из власти популярность Меркель достигла рекордных высот

30.08.2020, 15:35, Новости дня

В ходе ежегодной пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что не могла представить себе, что принесёт 2020 год, пишет Le Figaro. Однако несмотря на пережитую за 15 лет правления череду кризисов, успешная борьба с пандемией в этом году принесла немецкому лидеру рекордную поддержку населения и прозвище «коронаканцлер», отмечает издание. Как подчёркивает газета, вопреки трудностям, Меркель остаётся верной своим давним принципам и по-прежнему не думает об отдыхе.



Reuters

На традиционной летней встрече с журналистами одетая в синий блейзер и чёрную маску Ангела Меркель призналась, что в прошлом году и представить себе не могла, что принесёт 2020 год, пишет Le Figaro. Как напоминает издание, с начала своего последнего срока в ноябре 2015 года германскому канцлеру пришлось столкнуться с рядом серьёзных кризисов: банковским, валютным, миграционным и санитарным. В завершении пресс-конференции «коронаканцлер», как называют Меркель за успешную борьбу с кризисом в сфере здравоохранения, призналась, что с начала пандемии больше всего скучает по «спонтанным встречам, где не нужно задаваться вопросом, как себя вести».

Как отмечает издание, после 15 лет у власти и за год до передачи эстафеты следующему главе правительства, 66-летняя Меркель «наслаждается возвращением в милость» после довольно трудного периода. По данным последнего опроса, проведённого компанией Infratest Dimap, рекордный 71% населения относится к ней положительно или крайне положительно.

По словам газеты, какую бы тему не обсуждала Меркель на пресс-конференции — начиная со съезда Республиканской партии, заканчивая протестами в Минске — её рассказ не обходился без отступлений личного характера. Так, народные протесты в Белоруссии напомнили ей конец лета 1989 года, «даже если условия были другими». При этом канцлер призналась, что «пыталась поговорить с Лукашенко, но он отказался брать трубку».

Как замечает издание, Меркель не считает необходимым менять отношения со своим «главным союзником» — Россией Владимира Путина — и настаивает на продолжении диалога, даже несмотря на то, что «дело Навального оказывает влияние на отношения (России) с Германией и Европой».

Говоря о своей миграционной политике, Меркель остаётся верной принципам пятилетней давности, пишет газета. По её словам, «можно попытаться контролировать границу, но нельзя её закрывать» для людей, спасающихся от войн. При этом за год до окончания властных полномочий Меркель отказывается отвечать на вопрос, думает ли она о воплощении в жизнь своей мечты о походах в Скалистые горы в США или о путешествии по Транссибирской магистрали через всю Россию. «У меня нет времени думать об этом. Я много работаю», — отвечает канцлер «с загадочной улыбкой»