Москвичам пообещали «домашний» День города

30.08.2020, 14:48, Новости дня

Массового празднования Дня города в Москве 5 и 6 сентября не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва готовится ко Дню города. В этом году он пройдет 5 и 6 сентября. Массовых гуляний не будет. Отпразднуем по-домашнему – в парках, культурных центрах, на фестивальных площадках. А пока наводим чистоту», – написал он во «Вконтакте».

В интервью каналу «Россия 24» Собянин отметил, что настоящий праздник для жителей Москвы – это выход из тяжелой пандемической ситуации.

«Мне кажется, праздник заключается в том, что город вышел из тяжелой ситуации: все предприятия работают, город нормально функционирует», – подчеркнул мэр столицы.

Он подчеркнул, что Москва уверенно преодолеет все трудности, которые будут в будущем.

Ранее Собянин заявлял, что окончательно победить ситуацию с распространением коронавируса можно в течение полугода.