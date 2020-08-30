Учебный год в творческих вузах начнется очно

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30.08.2020, 14:48, Новости дня

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что учебный год в творческих вузах, ссузах (колледжах и техникумах) и школах с 1 сентября этого года начнется в очном режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора.

«Будут соблюдены все ограничительные меры, будут зонированы пространства. <…> Некоторые учреждения отменили свои торжественные привычные линейки. <…> Есть те предметы, лекции, которые по-прежнему можно людям старшего возраста проводить онлайн, но есть мастерские, которые без привычной формы существования, осуществления процесса образования невозможны, поэтому все это тщательно проработано, и к 1 сентября мы готовы», – сказала Любимова после церемонии открытия военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области, передает ТАСС.

Любимова напомнила об особенностях обучения и сдачи вступительных экзаменов у музыкантов и актеров, а именно о сложности перевода творческих видов деятельности в онлайн-режим.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что президент РФ Владимир Путин потребовал гибко подходить к организации обучения в условиях COVID-19, а также о возможном приглашении иностранных граждан к обучению в российских вузах, несмотря на пандемию.



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