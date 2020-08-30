Названа причина крушения Су-27 весной в Крыму

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30.08.2020, 13:48, Новости дня

Взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска стал причиной крушения Су-27 над Черным морем, сообщил начальник службы безопасности полетов ВС РФ Сергей Байнетов.

«Выводы комиссии однозначны: причиной авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода», – сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Такие выводы были сделаны после того, как расследователи обнаружили на поднятых со дна Черного моря элементах самолета фрагменты пороховых газов. 

Экспертиза в Центральном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил показало, что налет от пороховых газов принадлежит двигателю ракеты, которая была выпущена летчиком в соответствии с заданием, передает «Интерфакс». 

Напомним, в марте истребитель Су-27 ВКС РФ пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии. Сигнал радиомаяка пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 зафиксировали далеко за пределами района поиска.



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