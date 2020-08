Появилось видео перехвата бомбардировщика США российскими Су-27

30.08.2020, 12:48, Новости дня

В Сети появилось видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского бомбардировщика B-52H над Черным морем.

Видео опубликовал журналист CNN Райан Брауне в Twitter.

The unsafe intercept by Russian pilots comes just days after the US accused Russia of “provocative and aggressive behavior” in Syria following a collision between US and Russian armored vehicles that left seven US service members injured https://t.co/wEY8mPCXeB

На кадрах, снятых с американского самолета, видно, что пилот истребителя Су-27 успешно догоняет американский бомбардировщик.

Поравнявшись с его носовой частью, Су-27 резко уходит на курс американского B-52H. Позже маневр повторяется.

Ранее Командование ВВС США в Европе и Африке назвало перехват своего бомбардировщика В-52 российскими истребителями Су-27 над Черным морем «непрофессиональным и небезопасным».

По словам командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана, Су-27 пересекли курс бомбардировщика на расстоянии всего 30 метров, ограничив ему возможность для маневра.

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что два истребителя Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика В-52Н ВВС США над Балтикой. Отмечалось, что весь полет российских истребителей Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.