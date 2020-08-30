 

Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

30.08.2020, 12:48, Новости дня

Президенты РФ и Белоруссии во время телефонного разговора договорились в ближайшие недели встретиться в Москве.

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем рождения по телефону (ему сегодня исполнилось 66 лет) и договорился с ним о встрече в российской столице, информирует пресс-служба Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин заявил, что считает выборы в Белоруссии состоявшимися. До этого он по просьбе Александра Лукашенко сформировал силовой резерв для возможной помощи Белоруссии в урегулировании протестных акций.



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