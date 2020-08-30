 

Кроссовер Mazda CX-5 получил улучшенную версию

30.08.2020, 12:36, Новости дня

Японский автогигант Mazda представил обновленный кроссовер Mazda CX-5  в модификации Carbon Edition.

Предложенный автомобиль получил увеличенный 10,25-дюймовый дисплей мультимединого комплекса, а также цифровую приборную панель. Кроме того, разработчики использовали здесь фирменное программное обеспечение Mazda Connected Services с расширенным функционалом. Новый кроссовер продается в цвете Polymetal Grey с яркими глянцевыми зеркалами и крупными дисками.

Кроме того, уже к осени приобрести усовершенствованный кроссовер станет возможным на американском рынке. Стоимость продвинутой комплектации кроссовера Mazda CX-5  составляет от 28,8 тысяч долларов. Цена топовой версии пока не раскрыта.



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