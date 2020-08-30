 

Маск представил публике свинью с чипированным мозгом

30.08.2020, 1:10, Новости дня

Американский бизнесмен Илон Маск представил новый имплант, который может вживляться в мозг, пишет The Guardian. Как пишет издание, эти устройства разрабатывает новый проект Маска под названием Neuralink: цель компании — создание внутримозговых устройств, которые помогут в исцелении неврологических заболеваний, а также, в теории, будут способны улучшить работу мозга и позволить человеческому интеллекту соревноваться с искусственным.


Reuters

В минувшую пятницу американский предприниматель Илон Маск представил публике свинью, в мозг которой, по словам самого Маска, был вживлён имплант с маленьким компьютером, пишет The Guardian.

«Это здоровая, счастливая свинья, застенчивая, но, без сомнения, энергичная и любящая жизнь: уже два месяца как в неё вживлён имплант», — приводит издание слова Маска.

Как пишет The Guardian презентация прошла в рамках онлайн-мероприятия по набору сотрудников в новый стартап Маска Neuralink. Бизнесмен начал этот проект в 2016 году с целью создания беспроводного внутримозгового устройства, которое, как надеются учёные, может помочь в исцелении неврологических заболеваний. Представленное на презентации Маском устройство размером с монету: оно будет вживляться в мозг роботом, с применением локальной анестезии. Кроме того, впоследствии это устройство может быть удалено.

Большинство возможностей практического применения таких устройств сейчас относятся к сфере медицины, однако Илон Маск заявил, что такие импланты могут помочь человеческому интеллекту соревноваться с искусственным, пишет издание. В ходе презентации Маск рассказал, что такая технология в теории может быть использована для вызова автомобиля Tesla, игры в компьютер, а также будет способна снова поставить на ноги человека с травмой спинного мозга.

Согласно информации The Guardian, Neuralink уже собрал $150 млн, причём $100 миллионов вложил сам Маск. На данный момент в компании занято 100 сотрудников, однако Маск утверждает, что её штат может разрастись до 10 тысяч.

Эксперты в обрасти нейрологии отмечают, что стимуляция человеческого мозга с помощью импланта возможна, однако временные рамки, заданные Маском, излишне амбициозны. 



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