 

Россияне стали отказываться от займов для сбора детей в школу

30.08.2020, 9:08, Новости дня

Жители РФ впервые с 2015 года стали брать меньше займов для сбора детей в школу, следует из данных финансового маркетплейса «Юником24».

В частности, доля желающих взять займ в августе за год сократилась на 3%. На данный момент она составляет всего 5% от общего числа клиентов. Отмечается, что такой спад произошел впервые с 2015 года, тогда как все последующие года к 1 сентября рынок займов рос, передает РИА «Новости». 

Аналитики пояснили такую тенденцию тем, что из-за режима самоизоляции и последовавшего за ним кризиса россияне перешли к сберегательной модели поведения. Также финансовые организации увеличили требования к заемщикам из-за опасений массовых дефолтов.

В компании отметили, что стоимость подготовки ребенка к школе варьируется в этом году в переделах 3,5-20 тыс. рублей в зависимости от региона проживания и «комплекта». 

Отмечается, что россиянам, которые хотят оформить займы, в среднем не хватает около 40% от нужной суммы, поэтому они запрашивают у кредитора 5-7 тыс. рублей для сбора ребенка в школу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что решение начать учебный год очно принято российскими властями исходя из больших знаний о вирусе, чем были ранее. В то же время она признала, что такое решение является вызовом.



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