В Индийском океане погибло около 40 дельфинов. Вероятная причина – разлив нефти

30.08.2020, 4:48, Новости дня

В районе островного государства Маврикий в Индийском океане были найдены мертвыми около 40 дельфинов, их смерть связывают с разливом нефти из японского судна. Об этом 28 августа сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, мертвых дельфинов выбросило на пляжи острова в районе, пострадавшем от разлива нефти, вызванного столкновением японского корабля MV Wakashio с коралловым рифом. Катастрофа произошла в июле.

Reuters сообщает, что ветеринары обследовали двух дельфинов, в их телах, согласно предварительным результатам вскрытия, обнаружены следы травм, но не обнаружено следов углеводородов.

27 августа Greenpeace Africa призвал провести расследование причин смерти животных, сообщение было опубликовано в Twitter.

“Гибель по меньшей мере 17 дельфинов является большой потерей для Маврикия и требует тщательного расследования. Если недавний разлив нефти действительно является причиной этой трагедии, то виновные должны понести ответственность”, – сказано в посте.

The death of at least 17 dolphins is a great loss for Mauritius’s #Biodiversity, and necessitates a thorough investigation.

If the recent oil spill is indeed the cause of this tragedy, then those responsible for it MUST be held accountable! #BreakFreeFromFossilFuels

— Greenpeace Africa (@Greenpeaceafric) August 27, 2020