 

Трамп объяснил прекращение брифингов разведки для Конгресса США

30.08.2020, 3:48, Новости дня

Проводившиеся для Конгресса США брифинги разведки по вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах решено прекратить в связи с утечками предоставленной американским конгрессменам информации в СМИ, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время поездки в Техас.

«[Директор Национальной разведки США Джон] Рэтклифф предоставлял комитету [по разведке] информацию, и информация просачивалась [за пределы Конгресса США]. Будь то изворотливый [глава спецкомитета по разведке нижней палаты Адам] Шифф или кто-то другой… Они сливают информацию. <…> Что еще хуже, так это то, что они сливают неверную информацию. Он (Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф) устал от этого. Он хочет делать это в другой форме», – приводит слова Трампа ТАСС.

«В последний раз, когда им проводили брифинг, несколько членов [Конгресса] вышли и начали говорить с прессой, раскрыли информацию, которую они не должны были раскрывать», – сообщил в свою очередь руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз, также присутствовавший на мероприятии.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подтвердила, что аппарат директора Национальной разведки США проинформировал Конгресс о том, что больше не будет проводить для американских законодателей брифинги «относительно усилий иностранных государств по вмешательству в предстоящие выборы».

По сведениям телекомпании CNN, в дальнейшем нацразведка США ограничится только письменными сообщениями по упомянутой выше теме. Остальные ведомства, участвующие в обеспечении безопасности на выборах, будут по-прежнему проводить для законодателей брифинги и регулярно направлять им информацию в письменной форме. Речь идет о министерстве юстиции, министерстве обороны и министерстве внутренней безопасности.

Напомним, 18 августа в Комитете Сената США по разведке заявили о «неопровержимых доказательства вмешательства» РФ в американские выборы. МИД РФ подчеркивал, что Москва не имеет никакого отношения к приписываемым ей кибератакам в ходе американских выборов, так как не поддерживает каких-либо кандидатов в других странах.



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