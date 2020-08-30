 

Наследник создателей Bonduelle погиб в ДТП во Франции

30.08.2020, 3:27, Новости дня

В ночь на 29 августа во французском Лилле погиб 51-летний Жером Бондюэль, генеральный директор по прогнозированию и развитию крупнейшей европейской компании по производству консервированных и замороженных овощей Bonduelle. Об этом сообщает La Voix du Nord.

Топ-менеджер с женой совершал ночную прогулку на велосипедах, когда его сбил автомобиль, скрывшийся с места происшествия. Реанимировать Бондюэля не удалось.

Утром полицейские задержали подозреваемого – мужчину, который раньше привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Бондюэль присоединился к семейному бизнесу в 2003 году. Он – потомок основателя фирмы Луи Бондюэля и сын бывшего главы компании Брюно Бондюэля.

В группе Bonduelle работает около 14 500 человек. Компания выращивает овощи почти на 120 тыс. га по всему миру, ее продукция продается примерно в 100 странах под разными брендами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Препарат компании Vanda показал хороший промежуточный результат для лечения COVID-19

12.08 / Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

25.07 / Назван новый способ не платить водителям по ОСАГО

30.06 / Старейшая АЭС Франции окончательно прекратила работу

07.07 / Тедеско остается. “Спартак” не намерен увольнять главного тренера

03.07 / Путин выразил Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца

25.08 / Испытания подтвердили эффективность «Деривации-ПВО» для борьбы с БПЛА

14.07 / Мировые рынки во вторник резко сменили тренд

29.06 / Видео о «нарушениях» на голосовании в Нижегородской области оказалось фейком

14.08 / Пьяный водитель сбил трех девочек на тротуаре в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска