Наследник создателей Bonduelle погиб в ДТП во Франции

30.08.2020, 3:27, Новости дня

В ночь на 29 августа во французском Лилле погиб 51-летний Жером Бондюэль, генеральный директор по прогнозированию и развитию крупнейшей европейской компании по производству консервированных и замороженных овощей Bonduelle. Об этом сообщает La Voix du Nord.

Топ-менеджер с женой совершал ночную прогулку на велосипедах, когда его сбил автомобиль, скрывшийся с места происшествия. Реанимировать Бондюэля не удалось.

Утром полицейские задержали подозреваемого – мужчину, который раньше привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Бондюэль присоединился к семейному бизнесу в 2003 году. Он – потомок основателя фирмы Луи Бондюэля и сын бывшего главы компании Брюно Бондюэля.

В группе Bonduelle работает около 14 500 человек. Компания выращивает овощи почти на 120 тыс. га по всему миру, ее продукция продается примерно в 100 странах под разными брендами.