В Украине “более чем достаточно” аппаратов ИВЛ – глава Минздрава

30.08.2020, 2:05, Новости дня

В Украине нет недостатка в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больных коронавирусной инфекцией. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 29 августа.

“Если мы говорим о количестве ИВЛ, которыми на сегодняшний день обеспечена наша страна в тех больницах, которые мы выделили под COVID-19 (это 35 тыс. коек), то это 4714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это более чем достаточно”, – сказал он.

По словам министра, на утро 27 августа (интервью записывалось в этот день) в больницах для инфицированных COVID-19 находилось 6505 пациентов, из них 199 были подключены к аппаратам ИВЛ.

Глава Минздрава подчеркнул, что искусственная вентиляция легких – не средство лечения.

“Это такая необходимость, когда развивается дыхательная недостаточность, когда без ИВЛ человек не может жить. Конечно, это очень тяжелое течение болезни и очень высокая летальность пациентов, которые подключены к ИВЛ”, – объяснил Степанов.

Он отметил, что его ведомство работает над подведением кислорода к как можно большему количеству больничных коек.

По состоянию на 29 августа общее число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Украине достигло 116 978. От коронавирусной инфекции скончался 2481 человек, вылечилось 56 138 человек.