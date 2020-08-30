На акцию протеста к парламенту Канады вышли несколько тысяч человек

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30.08.2020, 1:48, Новости дня

Несколько тысяч человек приняли участие в протестной акции перед парламентским комплексом в центре Оттавы против введенных властями ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Протестующие потребовали от властей Канады отменить все введенные властями ограничения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, которые, по их мнению, не только ограничивают свободу граждан, но также наносят ущерб национальной экономике, передает ТАСС.

«С начала марта в Канаде действуют ограничения, границы страны закрыты, миллионы лишились работы и теперь сидят на государственных пособиях, многие предприятия малого бизнеса закрылись и уже никогда не откроются, так как сотрудники просто не выходят на работу: кого-то устраивает сумма пособия (2 тыс. канадских долларов в месяц), кто-то просто запуган СМИ», – сказала одна из участниц акции, представившаяся Анной. По ее словам, в акции принимают участие несколько тысяч человек.

«Люди приходят и уходят, но все равно нас очень много, тут тысячи человек», – добавила активистка.

За время эпидемии в Канаде коронавирус выявили у 127 тыс. человек, более 9,1 тыс. пациентов с положительным результатом теста на коронавирус умерли.

Напомним, в субботу в Берлине прошла акция протеста против проводимой властями Германии политики борьбы с пандемией коронавируса. По данным полиции, в демонстрации приняли участие 38 тыс. человек. Участники протеста вступили в столкновение с полицией у российского посольства и забросали правоохранителей камнями.



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