 

Ученые рассказали о возможности омоложения органов от пожилых доноров

30.08.2020, 1:35, Новости дня

По словам специалистов, органы пожилых людей, которые не всегда подходят для пересадки, можно омолаживать. Осуществить это можно при помощи препаратов, которые избавляют от старых и поврежденных клеток.

Такой подход способен увеличить объем донорского материала, который крайне необходим тяжелобольным пациентам. Во время нового исследования обнаружилось, что органы пожилых пациентов можно омолаживать. Чтобы это осуществить, необходимо использовать специальные противовозрастные лекарства

С помощью таких препаратов можно сделать сердце, печень, почки и легкие пожилых пациентов более молодыми, избавив их от старых клеток, которые связаны с отторжением органов.



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