 

Снизить давление поможет оливковое масло

30.08.2020, 1:35, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что ежедневное употребление оливкового масла первого отжима способно значительно снизить кровяное давление, являющиеся ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователями было проведено на 50 добровольцах клиническое испытание кардиозащитных свойств оливкового масла первого холодного отжима, которое производится в Австралии. Обнаружилось, что употребление 4 столовых ложек оливкового масла в день способно снизить центральное и периферическое систолическое артериальное давление на 2,5 и 2%.

По словам ученых, оливковое масло богато различными активными соединениями, которые отличаются противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.



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