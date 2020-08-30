 

Путин заявил о заранее подготовленной позиции Запада по Белоруссии

30.08.2020, 0:08, Новости дня

Отказ представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Белоруссию дает основание подозревать, что позиция Запада в отношении этого процесса была заранее подготовлена, сообщил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов», – передает ТАСС слова Путина.

По мнению российского лидера, кто-то может сомневаться в результатах белорусских выборов, однако «ничего идеального в мире не существует, ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере».

«Даже в природе нет ничего идеального, хотя это наиболее совершенная богом созданная сфера», – добавил он. «У меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневается, были абсолютно честны», –заявил российский лидер.

На этом фоне Путин четко обозначил позицию российской стороны. «Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность и, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все», – заключил глава российского государства.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.



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