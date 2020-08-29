В Госдуме предложили запретить караоке
29.08.2020, 23:48, Новости дня
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке.
Как сообщает RT, по словам депутата, многие эксперты отмечают повышенную опасность распространения COVID-19 в заведениях, где предоставляются услуги караоке.
При этом депутат отметил, что если Минздрав согласится с его предложением, то заведения смогут продолжить работу в качестве предприятия общественного питания.
Соответствующее обращение парламентарий направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
Всего за время эпидемии в РФ коронавирусом заразились 980 405 человек, из них более 16,9 тысячи умерли, 798,5 тысячи вылечились.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет