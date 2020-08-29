 

В Госдуме предложили запретить караоке

29.08.2020, 23:48, Новости дня

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке.

Как сообщает RT, по словам депутата, многие эксперты отмечают повышенную опасность распространения COVID-19 в заведениях, где предоставляются услуги караоке.

При этом депутат отметил, что если Минздрав согласится с его предложением, то заведения смогут продолжить работу в качестве предприятия общественного питания.

Соответствующее обращение парламентарий направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Всего за время эпидемии в РФ коронавирусом заразились 980 405 человек, из них более 16,9 тысячи умерли, 798,5 тысячи вылечились.



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