Власти Берлина оценили влияние беспорядков на безопасность посольства России

29.08.2020, 23:48, Новости дня

Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель оценил влияние прошедшей в столице Германии демонстрации против введенных властями ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на безопасность посольства России.

«Там собрались от 2 до 3 тыс. правых экстремистов, «рейхсбюргеров» (крайне консервативное движение в ФРГ) . Дело дошло до того, что в полицейских полетели камни и бутылки», – приводит слова политика ТАСС.

«Непосредственной угрозы посольству РФ не возникло», – заверил Гайзель.

По последним данным, в ходе прошедших в Берлине акций протеста пострадали не менее семи стражей порядка. В районе российской дипломатической миссии были задержаны около 200 человек, в Берлине – около 300.

За время эпидемии в Германии коронавирус выявили у более чем 240 тыс. человек, 9289 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус умерли.

Напомним, в Берлине в субботу прошла акция протеста против проводимой властями Германии политики борьбы с пандемией коронавируса. По данным полиции, в демонстрации приняли участие 38 тыс. человек. Участники протеста вступили в столкновение с полицией у российского посольства и забросали правоохранителей камнями.