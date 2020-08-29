 

Власти Берлина оценили влияние беспорядков на безопасность посольства России

29.08.2020, 23:48, Новости дня

Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель оценил влияние прошедшей в столице Германии демонстрации против введенных властями ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на безопасность посольства России.

«Там собрались от 2 до 3 тыс. правых экстремистов, «рейхсбюргеров» (крайне консервативное движение в ФРГ) . Дело дошло до того, что в полицейских полетели камни и бутылки», – приводит слова политика ТАСС.

«Непосредственной угрозы посольству РФ не возникло», – заверил Гайзель.

По последним данным, в ходе прошедших в Берлине акций протеста пострадали не менее семи стражей порядка. В районе российской дипломатической миссии были задержаны около 200 человек, в Берлине – около 300.

За время эпидемии в Германии коронавирус выявили у более чем 240 тыс. человек, 9289 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус умерли.

Напомним, в Берлине в субботу прошла акция протеста против проводимой властями Германии политики борьбы с пандемией коронавируса. По данным полиции, в демонстрации приняли участие 38 тыс. человек. Участники протеста вступили в столкновение с полицией у российского посольства и забросали правоохранителей камнями.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / “Нафтогаз” способствовал демонополизации рынка поставок газа – финдиректор группы Smart Energy

28.07 / Росприроднадзор назвал причину утечки нефтепродуктов в Химкинское водохранилище

03.07 / Политика: Поправки в Конституцию и борьба с пандемией объединили российское общество

30.07 / Названы грозящие задержанным в Белоруссии россиянам сроки

06.08 / На фрегате “Гетман Сагайдачный” зафиксирован COVID-19

21.07 / SpaceX повторно использовала ступень Falcon 9 после запуска Crew Dragon

15.08 / Эрдоган заявил, что не станет прекращать геологоразведку в Средиземном море

29.06 / Ким Кардашьян продала часть косметического бренда за 200 миллионов долларов

24.07 / Рынок акций снизился на открытии торгов

07.08 / Лукашенко: Я никогда не начну стрелять первым. Это подарок будет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска