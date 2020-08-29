 

Посольство США в Беларуси потребовало от Минска обеспечить свободу слова для граждан страны

29.08.2020, 23:30, Новости дня

Посольство Соединенных Штатов в Беларуси выступило в субботу с заявлением о необходимости прекратить преследование и задержание журналистов и блокирование доступа в Интернет в Беларуси. Заявление опубликовано на официальном сайте посольства.

«Мы обеспокоены продолжающимся преследованием журналистов, блокировкой независимых СМИ и оппозиционных веб-сайтов, периодическими отключениями Интернета и произвольными задержаниями мирных граждан, реализующих свои права на свободу собраний и слова», – говорится в заявлении.

Американские дипломаты призвали официальный Минск «проявить сдержанность» и немедленно освободить несправедливо задержанных людей и выяснить судьбу лиц, пропавших без вести.

США поддерживают «белорусский народ в его стремлении к демократическому, процветающему будущему и поддерживаем его призыв к правительству Беларуси провести демократические реформы и уважать права человека и основные свободы», говорится в заявлении.

«Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремления белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства», – подчеркнули в дипломатической миссии



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