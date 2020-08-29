В Молдове коронавирус обнаружили у министра здравоохранения, труда и соцзащиты

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29.08.2020, 23:15, Новости дня

У министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорики Думбрэвяну обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом она сообщила 29 августа в Facebook.

“Медицинская система вместе с другими государственными органами, с ответственными гражданами пытается справиться с инфекцией COVID-19. Мы все вместе работали и работаем до изнеможения. Все это время мы боролись за жизнь каждого гражданина и преодолели немыслимые трудности. К сожалению, мы потеряли коллег и друзей, которым не удалось справиться с болезнью. На данный момент я тоже борюсь с болезнью. Не как министр, а как пациент, у которого положительный результат на COVID-19”, – написала министр.

По ее словам, “это сложно как морально, так и физически”.

“Но я слежу за лечением, прописанным врачами, и надеюсь, что хорошо перенесу COVID-19”, – отметила Думбрэвяну.

Согласно документу, который она опубликовала, коронавирус у нее подтвердили 25 августа.

De apte luni, Republica Moldova se confruntă cu o criză fără прецедент. Sistemul medical, împreună cu alte autorități …

Опубліковано & nbsp; Субота, 29 серпня 2020 р.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 августа, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 24,8 млн человек, из них скончалось почти 839 тыс., выздоровело 16,24 млн пациентов.

В Молдове зафиксировано 36,4 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерли 990 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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