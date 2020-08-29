Экс-президент Афганистана рассказал о серьезных ошибках США

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29.08.2020, 23:08, Новости дня

Бывший президент исламской республики Хамид Карзай заявил, что США во время борьбы с международным терроризмом допускали «серьезные ошибки», последствия которых приходится исправлять до сих пор.

«Соединенные Штаты допустили серьезные ошибки. Они не вели так называемую «войну против терроризма» – против его истоков, но прибыли и начали причинять вред и бомбить афганские деревни, афганский народ и принялись задерживать афганцев. Это стало причиной тяжелых проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас, и основой моих разногласий с США», – сообщил Карзай в интервью телеканалу Al Arabiya, передает РИА «Новости».

Хамид Карзай также выразил надежду, что межафганские переговоры с талибами приведут к установлению прочного мира.

Ранее члены общенационального собрания народных представителей Афганистана решили освободить оставшихся 400 членов «Талибана» в качестве условия для начала межафганских переговоров. В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что вывод американских войск из Афганистана может быть завершен до выборов президента США в ноябре.



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