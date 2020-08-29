 

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

29.08.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4809 человек.

В оперативном штабе также напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.

Днем ранее в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Стадион “Черноморец” в Одессе официально продан за 194 млн грн американской компании

26.07 / С Говерлы эвакуировали туристов с детьми – ГСЧС

26.07 / Жители Миннеаполиса решили сами патрулировать улицы с оружием

16.08 / В Раде заявили о готовящемся перевороте на Украине

27.07 / Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне роста случаев COVID-19

24.06 / В Госдуме требуют судить грузинского журналиста по российским законам 

27.08 / Политолог назвал определяющие успех кандидатов в губернаторы на предстоящих выборах факторы

24.08 / Aston Martin выпустила модели Vantage и DBS Superleggera

26.06 / Полиция оценила заявление вдовы сына Хрущева о его смерти

13.08 / Гордон – украинскому политологу Вакарову: Когда вы на территории страны-агрессора на вражеском телевидении стоите и слушаете, как вашу страну обливают помоями, вам не хочется удавиться от стыда? Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска