В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

29.08.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4809 человек.

В оперативном штабе также напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.

Днем ранее в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.