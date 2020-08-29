Обнаружен материал для подавления шума

29.08.2020, 22:50, Новости дня

Специалисты находятся в поиске решения, которое поможет решить проблему роста городского шума.

Уникальный материал, по словам ученых, позволит уменьшить массу звукоизолирующих конструкций до 60%, а толщину – до 30%. Снизить уровень шума в квартирах можно будет на 8-15 децибел, а на промышленных предприятиях и городских пространствах – на 10 децибел. Во время создания разработки ученые основывались на теории самосогласованных полей, которая была разработана научной школой профессора Михаила Семеновича Седова.

Эта теория, по словам специалистов, способна теоретически определить предельную звукоизоляцию для различных ограждающих конструкций зданий.