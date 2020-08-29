Назван самый богатый среди художественных руководителей театров Москвы

29.08.2020, 17:48, Новости дня

Самый большой доход в 2019 году среди всех художественных руководителей московских театров оказался у худрука «Московского государственного театра Эстрады» Геннадия Хазанова, об этом свидетельствует его декларация.

Хазанов в прошлом году заработал 64,5 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на декларацию.

Он владеет земельным участком и домом в Латвии, половиной квартиры в РФ площадью в 64,8 «квадрата» и одним машиноместом, а также автомобилем Lexus LS600 H.

В пользовании у худрука есть дачный земельный участок, квартира и апартаменты.

Художественный руководитель «Театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Дуров в 2019 году заработал 30,2 млн рублей. У него есть дачный участок и дом, половина квартиры площадью в 61 квадратный метр.

Худрук «Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина в прошлом году заработала 34,8 млн рублей. У нее есть половина квартиры на территории РФ площадью 124,9 квадратных метров, квартира на 112,3 «квадрата» и две квартиры в Болгарии.

Бабкиной также принадлежат пять земельных участков в России, гараж, баня и автомобиль Mercedes-Benz.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак в 2019 году заработала 185,8 млн рублей. Такие данные указаны в декларации о доходах ее мужа, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.