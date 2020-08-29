Гидрометцентр объяснил аномальную перемену погоды на Урале

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29.08.2020, 16:08, Новости дня

Жаркая погода после холодного периода в уральских регионах с резким повышением температуры на 15 градусов – следствие выноса воздуха из Центральной Азии.

«Заморозки были из-за изотоков сухого воздуха с севера: в сухом воздухе температура меняется очень быстро. А жаркая погода связана с тем, что происходит вынос воздуха с Казахстана и Центральной Азии», – сообщила URA.RU главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Первые недели августа на Урале температура находилась в районе +10…+15 градусов с дождем, а к выходным 29-30 августа воздух прогрелся до +30 градусов. 

Специалист Гидрометцентра напомнила, что на Урале резко-континентальный климат, поэтому жаркая погода после заморозков – нормальное явление. 

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что осень в этом году в РФ наступит не по календарю. Смена времени года сдвинется из-за изменения климата.



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