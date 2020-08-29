Задержанный в Белоруссии россиянин обвинил Киев в организации провокации

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29.08.2020, 15:48, Новости дня

Один из числа задержанных под Минском россиян заявил, что за эпизод с задержанием в Белоруссии ответственен Киев, а отпускали их с белорусской территории при личном участии одного из сыновей президента Александра Лукашенко.

Россиянин дал интервью YouTube-каналу WarGonzo, в нем он описал события, происходившие с группой задержанных в Белоруссии россиян, которых объявили «сотрудниками ЧВК Вагнера».

По его словам, белорусские правоохранители при задержании наносили им побои.

«Конкретно ко мне – на меня просто положили в автозаке какую-то доску, и на эту доску прыгали. На эту доску прыгал сотрудник, неизвестный мне. Он просто прыгал. Непонятно, с какой целью, не было ни слова [против задержания] сказано, никакого вида я не подавал, что могу оказать неподчинение», – сообщил россиянин.

Также он описал, что, по его мнению, послужило причиной задержания группы российских граждан в санатории под Минском.

«Не товарищи спецслужбы Украины решили вытащить как можно больше россиян причастных и непричастных к Донбассу, причастных даже к Сирии, даже некоторых ребят, не причастных ни к тому, ни к другому, а просто бывших сотрудников каких-то органов Российской Федерации. Вытащить их [планировалось] на территорию Украины для последующего обмена», – указал собеседник канала.

По его словам, этой версии придерживаются все задержанные в Белоруссии россияне.

Также житель России рассказал, как встретился со старшим сыном Лукашенко Виктором. Встреча проходила перед самым освобождением всей группы россиян.

«Собрались в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником Генштаба, как он сказал, службой безопасности. Мы с ним встретились. Товарищ Лукашенко заявил, что, так как не приехал генпрокурор Российской Федерации, и генпрокурор Украины, было принято решение президентом республики Белоруссия вас вернуть на родину», – описал встречу он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.

Президент Владимир Путин заявлял, что инцидент с задержанием 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссии является совместной операцией спецслужб Украины и США.



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