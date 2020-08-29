 

Frankfurter Allgemeine – Берлин запретил коронаскептикам выходить на протесты

29.08.2020, 15:35, Новости дня

На этих выходных в Берлине были запланированы демонстрации против мер по борьбе с коронавирусом, но власти города запретили их проводить, пишет Frankfurter Allgemeine. Политики решили, что на фоне роста числа заражений в Германии такое мероприятие — это слишком большой риск. К тому же они не хотят, чтобы столица страны в очередной раз стала трибуной для тех, кто отрицает существование COVID-19, граждан Рейха и праворадикалов.

По оценкам полиции, первого августа в масштабной демонстрации в Берлине приняло участие 20 000 коронаскептиков. При этом у большинства не было защиты для рта и носа, а также они не соблюдали дистанцию. Теперь же Берлин запретил схожие демонстрации, запланированные в столице на этих выходных. В среду ведомство, ответственное за проведение собраний, решило, что нельзя допустить ожидаемых нарушений закона о защите населения от инфекционных заболеваний.

Представитель сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель приветствовал это решение. Пришлось выбирать между конституционным правом на свободу собраний и правом на физическую неприкосновенность, заявил политик из СДПГ.

АНДРЕАС ГАЙЗЕЛЬ, представитель сената Берлина по внутренним делам: Свобода собраний не означает, что можно умышленно нарушать действующий закон. А на фоне роста числа заражений в Берлине и Германии такая встреча с несколькими тысячами участников, которые, как мы точно знаем, будут нарушать меры по защите населения от инфекционных заболеваний, — это слишком большой риск. Поэтому ведомство, ответственное за проведение собраний, приняло такое решение и будет ему следовать.

Государство не позволит водить себя за нос, заявил Гайзель. Он сказал, что полиция примет последовательные меры, если люди будут всё равно собираться в большие группы. Он не готов допустить, чтобы Берлин во второй раз стал трибуной для тех, кто отрицает существование коронавируса, граждан Рейха и праворадикалов.

Дата выхода в эфир 26 августа 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Дерипаска сравнил курс Путина с программой Рузвельта

29.06 / Пьяный пассажир до полусмерти избил таксиста в Зеленограде

18.08 / Bild – жёсткое избиение полицией молодого немца вызвало в Германии волну негодования

28.06 / Компания Realme представила смартфон Realme X3

29.07 / Создание вакцины от коронавируса в РФ сравнили с запуском первого спутника

19.08 / Китай выступил против вмешательства внешних сил в ситуацию в Белоруссии

07.07 / КС Украины приступил к рассмотрению конституционности закона о языке

25.08 / ЕС не нашел связи протестов и выбора Белоруссии между Россией и Европой

17.08 / У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус

11.07 / Школьникам дали льготы на билеты в Крым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска