 

Число жертв урагана “Лаура” в США увеличилось до 14 человек

29.08.2020, 15:15, Новости дня

К вечеру 28 августа число погибших в результате урагана “Лаура”, который обрушился на США в ночь на пятницу, достигло 14 человек. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По меньшей мере 10 человек погибли в Луизиане, еще как минимум четыре человека стали жертвами стихии в Техасе. Большинство людей погибли в результате падения деревьев или от отравления угарным газом от работающих генераторов.

Утром 28 августа сообщалось о шести погибших.

Агенство Associated Press пишет, что этот ураган – один из сильнейших, когда-либо обрушившихся на США. Максимальная скорость ветра “Лауры” достигала 241 км/ч. Только через 11 часов после выхода на сушу “Лаура” окончательно утратила статус урагана и стала тропическим штормом.

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс, заявил, что ущерб от стихии пока не подсчитан, но уже ясно, что он будет “колоссальным” – около 900 тыс. домов, заведений и предприятий остались без света, разрушены целые кварталы. Эдвардс добавил, что власти готовились к худшему развитию событий.

Из-за приближения “Лауры” власти эвакуировали более полумиллиона жителей Техаса и Луизианы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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