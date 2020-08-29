Министр спорта выразил надежду на сохранение РУСАДА независимого статуса

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29.08.2020, 15:08, Новости дня

Министр спорта Олег Матыцин выразил уверенность, что после смены руководства Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать.

«В связи с решением общего собрания учредителей РУСАДА, выражаем уверенность, что агентство сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать. Это важное условие для защиты интересов наших чистых спортсменов и развития российского спорта в целом», – передает РИА «Новости» слова Матыцина.

«Противодействие применению допинга, включая образовательный и административный аспекты, является одним из главных приоритетов в деятельности Минспорта России. Необходимо отметить, что за последние годы РУСАДА на высоком профессиональном уровне организовало работу по обеспечению проведения допинг-контроля и реализации информационно-образовательных программ, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил», – добавил министр.

Напомним, в пятницу общее собрание учредителей РУСАДА согласилось с рекомендациями наблюдательного совета организации, Юрий Ганус покинул пост генерального директора организации.

Также и.о. главы РУСАДА Михаила Буханова обязали написать заявление в правоохранительные органы, чтобы определить серьезность финансовых нарушений в агентстве, допущенных при Ганусе.



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