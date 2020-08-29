Полиция в Берлине начала задерживать протестующих
29.08.2020, 14:48, Новости дня
В Берлине на улицы вышли тысячи демонстрантов, они протестуют против борьбы с пандемией коронавируса, которую ведут власти Германии. Полицейские начали задержания митингующих.
Таблоид Bild уточнил, что на центральной улице Фридрихштрассе собралось порядка 18 тыс. демонстрантов, передает «Интерфакс».
На улицы также вышли порядка 3 тыс. полицейских, они пригнали на места водометы. Многие центральные улицы перекрыты, у Бранденбургских ворот установили сцену со звукоусилительной аппаратурой, играет громкая музыка. Большая часть участников митинга находится на улицах без масок.
Представители берлинской полиции сообщили РИА «Новости», что точных данных о числе участников пока нет. Акцию планировалось начать с марша со станции Торштрассе.
Акцию протеста организовало штутгартское движение Querdenken 711, критикующее политику властей по борьбе с коронавирусом.
Полицейские начали проводить задержания протестующих. Изначально акция была разрешена властями, при условии соблюдения социальной дистанции, передает RT в своем Telegram-канале.
Напомним, на аналогичной акции в Берлине в начале августа также проводились задержания протестующих против политики властей.
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